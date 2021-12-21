المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 10 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .



وذكر المركز في نشرته الجوية انه من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أحيانا أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء و في الأجزاء الشمالية من محافظات إب ، الضالع ، لحج ، وكذا في المرتفعات الغربية للجوف ومأرب.



ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة ،حضرموت ،وباردة نسبياً إلى باردة في المناطق الصحراوية.



ودعا المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات الى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة .



وحث المزارعين و رعاة المواشي ومربي النحل على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية و المناحل من آثار البرودة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : 2.8،صنعاء : 3.8، صعدة : 8.7،إب : 9.0، السدة : 9.8 ،المحويت : 10.0 ريمة : 11.7، سيئون 13.4 ، حجة 14.8 .

