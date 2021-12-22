المؤتمرنت -

"الأغذية العالمي" يخفض مساعداته باليمن جراء نقص التمويل

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، أنه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة في اليمن بسبب نقص التمويل، ابتداء من الشهر المقبل.



وحذر البرنامج، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى 13 مليون شخص يدعمهم في اليمن".



وأضاف: "اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل، سيحصل 8 ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة، بينما الخمسة ملايين شخص المعرضون لخطر الانزلاق في ظروف شبيهة بالمجاعة، سيظلون يحصلون على حصص كاملة".



وتابع البيان: "تأتي هذه التخفيضات في أسوأ وقت ممكن للأسر في اليمن، التي تعتمد على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة".



وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في كل مرة نقوم فيها بتقليل كمية الغذاء، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل الجوع وانعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين المعرضين إلى التضور جوعاً"، وفق البيان ذاته.



واستدركت: "لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير صعبة، فمع محدودية الموارد المتاحة، يتعين علينا إعطاء الأولوية لأولئك الذين هم في أشد الحالات خطورة".



ومع تخفيض المساعدات الغذائية اعتبارا من يناير المقبل، ستحصل الأسر بالكاد على نصف الحد الأدنى اليومي من الحصص الغذائية، بحسب البيان.

