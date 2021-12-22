المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ الباقري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الشيخ /عبده سعيد الباقري، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته إلى نجل الفقيد / غسان عبده سعيد الباقري، واخوانه، وافراد اسرته، وكافة آل الباقري بمديرية المعافر محافظة تعز، بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

