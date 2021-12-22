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أخبار
المؤتمر نت - النواب يستعرض جزءاً من تقرير لجنة الدفاع والأمن

النواب يستعرض جزءاً من تقرير لجنة الدفاع والأمن

المؤتمرنت -
النواب يستعرض جزءاً من تقرير لجنة الدفاع والأمن
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى جزء من تقرير تكميلي للجنة الدفاع والأمن بشأن شكاوى جمعيات سكنية ومواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة.

احتوى التقرير على مضمون الشكاوى والوثائق المسلمة إلى اللجنة وردود الجانب الحكومي.

وأرجأ مجلس النواب استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بشأن قانون رعاية أسر الشهداء.

وأقر المجلس إحالة الرسالة إلى لجنة مختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

كما أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة التربية والتعليم في جدول الأعمال.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة لله تعالى.

حضر الجلسة أمين عام مجلس الوزراء محمد قاسم الكبسي ومندوب مؤسسة الشهداء ماجد يحيى عزان.








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