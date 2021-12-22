المؤتمرنت -

العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل 30 ألف طن مشتقات

احتجز تحالف العدوان الأمريكي - السعودي سفينة جديدة تحمل ٢٩ ألفا و٩٢٣ طنا من مادتي الديزل والمازوت.



وأوضح المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن التحالف بقيادة أمريكا احتجز السفينة "برنسيس خديجة"، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، على الرغم من طابعها الإنساني وتفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن استمرار القرصنة على سفن الوقود يعكس صلف العدوان واستهتار الأمم المتحدة، وتغاضيها عن معاناة الشعب اليمني التي تتزايد نتيجة الحصار والعدوان.



ولفت المتحدث الرسمي للشركة إلى أن استمرار الممارسات التعسفية لتحالف العدوان، في احتجازه سفن الوقود، يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مسؤولية معاناة الشعب اليمني.. داعيا ناشطي وحقوقيي العالم، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى الضغط على الأمم المتحدة وتحالف العدوان لرفع الحصار، وفضح ممارساته التعسفية لدى الرأي العالمي.