المؤتمرنت -

أضرار جسيمة لقصف العدوان على العاصمة صنعاء

تعرض مستشفى السبعين ومنازل المواطنين بصنعاء للأضرار البالغة، جراء غارات شنها طيران العدوان السعودي على العاصمة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على حي السبعين السكني، ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وحدوث حالة هلع وخروج البعض من منازلهم.



وأشار المصدر إلى أن غارات الطيران أدت إلى تضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وحدوث حالة فزع في أوساط المريضات وأطفالهن.



وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة مباشر جسر السبعين تقاطع المصباحي ما تسبب في قطع الطريق وتوقف حركة السير.