المؤتمرنت -

توقعات بإستمرار الأجواء الباردة على 7 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، بأنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء المرتفعة من محافظتي إب والضالع.



وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، مأرب والجوف، وباردة نسبياً إلى باردة بالمناطق الصحراوية.



ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.



وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن على حماية منتجاتهم الزراعية والحيوانية الزراعية من آثار البرودة الشديدة.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت كالآتي : ذمار: 1.4 ، عمران: 2.8 ، صنعاء: 4.0 ، السدة: 8.2 ، إب: 9.0 ، المحويت: 10.0 ، سيئون: 10.9 درجات.