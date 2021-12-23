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المؤتمر نت - الصحة تدين استهداف حي السبعين بالامانة

لصحة تدين استهداف حي السبعين بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
لصحة تدين استهداف حي السبعين بأمانة العاصمة
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار استهداف العدوان الأمريكي السعودي للأحياء السكنية والمواطنين وآخرها استهداف حي السبعين السكني بالعاصمة صنعاء .

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الاستهداف الهمجي الذي تنتهجه أمريكا تسبب في أضرار بمنازل المواطنين، ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة الذي يعتبر أكبر مستشفى مرجعي للأم والطفل وحدوث حالة فزع في أوساط المريضات والكادر الطبي .

واستنكرت وزارة الصحة الإجرام الأمريكي السعودي واستمراره في ترويع المواطنين الآمنين والأطفال والمرضى، وكذا استهداف المنشآت العامة والبنية التحتية لكافة القطاعات ومنها القطاع الصحي.

وأكد البيان أن الصمت الدولي عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني والبنية التحتية بما فيها المنشآت الصحية، شجعه على الاستمرار في صلفه دون أن يخشى أي عقوبة.

وطالب البيان بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم خاصة وأن تداعياتها ستؤدي إلى عجز النظام الصحي عن تقديم خدماته للمرضى والجرحى.

ودعت وزارة الصحة المنظمات الدولية ومنها المنظمات العاملة في اليمن إلى إدانة استهداف المرافق الصحية والضغط باتجاه إيقاف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها دول العدوان بحق اليمن أرضاً وإنساناً.









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