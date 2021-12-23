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المؤتمر نت - احتياجاتنا الصحية تتغير مع تقدمنا في العمر، وقد تصبح العادات الصحية التي اكتسبتها بالفعل غير كافية، بل ينبغي أن تطور استجابتك وممارساتك كي تحافظ على صحتك. فماذا يقول لك الخبراء عن هذه المرحلة من حياتك؟

9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الـ40

المؤتمرنت -
9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الـ40
فترة الأربعينات قد تكون فترة مثيرة مليئة بالأحداث الحياتية، ولكن هناك أشياء معينة لا يمكننا فعلها في هذه الفترة، مثل تناول الطعام بدون اكتراث وإهمال ممارسة الرياضة.

وكشف خبراء صحة لموقع "إيت ذس نوت ذات" المختص بالصحة الغذائية، 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينات.

- تمارين العقل
قد يبدو العقل عضوا جامدا لا يتحرك، لكنه يستفيد كثيرا من التمارين الذهنية، التي تبقيك يقظا وتحافظ على صحة العقل، مثل تعلم أشياء جديدة، مثل تعلم لغة جديدة أو تعلم الطرق في مدينتك.

- الجلسة السيئة
توقف عن الجلوس السيء، حيث يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام ومدير إصابات العمود الفقري في لوس أنجلوس: "آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر، يمكن أن تكون ناجمة عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة".

- الابتعاد عن التمارين الشاقة
الرياضة مهمة جدا في الأربعينيات، لكن هناك خطر إصابة حقيقي لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثف، وقد تؤدي لإصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.

- التدخين
بالرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين، لا يزال الملايين يمارسون هذه العادة السيئة.

التدخين لا يضر فقط برئتيك، لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، مما قد يصيب الاعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.

- إهمال الضغط
ارتفاع ضغط الدم لا يضر قلبك فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على كليتيك أيضا. ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.

- السمنة
وفقا للخبراء، السمنة هي من بين أكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بأنواع كثيرة بالسرطان، ولكن قد تفاجأ عندما تعلم أن الدراسات أظهرت أن مجرد زيادة الوزن، وليس بالضرورة السمنة الهائلة، يزيد من المخاطر أيضا، لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الأربعينيات.

- مراقبة التستوستيرون
بالنسبة لمعظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، يعاني حوالي 4 من كل 10 من انخفاض التستوستيرون وهناك الكثير من الاهتمام الذي يتم توجيهه لمشكلات التستوستيرون اليوم. الأفضل هو التصرف بشكل استباقي وإجراء الفحوصات دائما.

- سرطان البروستات
بعد سرطان الجلد، يعد سرطان البروستات ثاني أكثر أسباب السرطان شيوعا للرجال في الولايات المتحدة، لذا التشخيص المبكر يعتبر أمرا محوريا لتجنبه أو علاجه في الوقت المناسب.

- السهر
قدرتك على السهر في العشرينيات لا يعني أنك يجب أن تفعل ذلك في الأربعينيات. النوم أمر بالغ الأهمية مع تقدمك في السن. أظهرت العديد من الدراسات المختلفة أن البالغين الذين ينامون بانتظام أقل من 7 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب.








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