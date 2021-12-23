المؤتمرنت -

للتأكد من خلوها من أي أسلحة.. الإعلام تدعو لزيارة مدينة الثورة الرياضية

دعا وكيل وزارة الإعلام نصر الدين عامر، وسائل الإعلام العاملة في اليمن إلى زيارة مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء للتأكد من خلوها من أي أسلحة يدّعي تحالف العدوان تخزينها في المدينة الرياضية.



وأكد الوكيل عامر، الاستعداد الكامل للتعاون مع وسائل الإعلام وإدخالها إلى مدينة الثورة للتحقق من خلوها من أي أسلحة تُروج لها وسائل إعلام تابعة للعدوان، بما في ذلك المنشآت والمرافق التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وملعب الفقيد علي محسن المريسي الدولي الذي تعرض لقصف وتدمير من قبل طائرات العدوان الأمريكي في سبتمبر 2016م.



وأشار إلى أن مدينة الثورة الرياضية، منشأة مدنية رياضية سبق وتعرضت للقصف والتدمير خلال الفترة الماضية استهدفت ملاعب كرة القدم ومبنى الاتحاد وسكن المنتخبات والملاعب الأخرى والصالات الرياضية.



وطالب وكيل وزارة الإعلام بحسب وكالة سبأ، الاتحادات والأطر الرياضية العربية والقارية والدولية بوقفة جادة ضد جرائم القصف والتدمير التي طالت المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات وإدانة العدوان عليها والانتصار للسلام ولحقوق الشباب والرياضيين.