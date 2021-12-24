الجمعة, 24-ديسمبر-2021 الساعة: 04:27 م - آخر تحديث: 04:17 م (17: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - يلعب فيتامين B12 دوراً لا يقدر بثمن في دعم كل من تكوين الخلايا الحمراء والحفاظ على عمل الجهاز العصبي، لذا فإن حرمان الجسم منه سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل

نقص فيتامين B12.. علامة تحذيرية في الساقين

المؤتمرنت -
نقص فيتامين B12.. علامة تحذيرية في الساقين
يلعب فيتامين B12 دوراً كبيراً في دعم الجهاز العصبي، لذا فإن حرمان الجسم من هذا الفيتامين سيكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل، وتشير المصادر الصحية إلى هناك علامة تؤشر على نقص فيتامين B12 تحدث في الساقين خلال الليل.

ووفقاً للطبيبة دون هاربر، فإن العلامات المرتبطة بمستويات B12 المنخفضة يصعب رصدها سريعاً وبمرور الوقت يصاب الشخص بالضعف أو التعب أو الدوار من حين لآخر، ويمكن أن تظهر أحاسيس مؤلمة في الساقين وخاصة خلال الليل.

ويساعد فيتامين B12 على إنتاج مادة تسمى المايلين في الجهاز العصبي، والتي تغلف الأعصاب وتحميها مما يساعدها على نقل الأحاسيس، وبدون هذا الغلاف تتلف الأعصاب مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من المشاكل، بما في ذلك الألم.

وغالباً ما يتركز الألم المرتبط بانخفاض مستويات B12 في اليدين والقدمين، ولكنه قد يظهر في بعض الأحيان في الساقين أيضاً، ويمكن لمن يشكون في إصابتهم بنقص فيتامين ب 12 بأن يقومون بالطرق على باطن قدمهم كأحد مؤشرات احتمالية نقصانه.

ووفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن من الأمراض الأخرى التي قد تصاحب ألم الساق، الضعف والتعب والشعور بخفة الرأس والدوخة وخفقان القلب وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس أو التهاب اللسان واحمراره.

ويوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومخلفاتها والحليب والأسماك والبيض، ولكن أغنى المصادر هي الكبد والمحار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: اليابان تنضم لدول مقاطعة أولمبياد بكين
علوم وتقنية: "واتساب": غيّروا كلمة المرور حالاً!
عربي ودولي: إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها ضد تيغراي
فنون ومنوعات: طبيب يقتل والدته بطريقة مروعة
علوم وتقنية: 6 علامات تدل على تسمم الكلى
رياضة: تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
فنون ومنوعات: دافع عن حبيبته.. فقتل بين يديها
عربي ودولي: برلين تحذّر من كارثة تهدّد أفغانستان
أخبار: 9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الـ40
أخبار: قصف سعودي مكثف يستهدف 4 محافظات يمنية
أخبار: 212 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
مجتمع مدني: أكاديمية تمنح سيدة يمنية الدكتوراه الفخرية
أخبار: خبراء: هذه الكمامة غير فعالة في مواجهة “أوميكرون”
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
أخبار: الصحة تدين استهداف حي السبعين بالامانة
أخبار: توقعات بإستمرار الأجواء الباردة على 7 محافظات
أخبار: أضرار جسيمة لقصف العدوان على العاصمة صنعاء
رياضة: بنزيمة ينقذ ريال مدريد من كمين بلباو
رياضة: ليفربول يتاهل لنصف نهائي كأس الرابطة
رياضة: إنتر ميلان يعزز صدارته بنقاط تورينو
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف العاصمة صنعاء
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من "وهم شائع"
علوم وتقنية: تجاعيد الجبين تشير لمشاكل خطيرة، ما هي؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021