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اليمن(شهداء الإرهاب)
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المؤتمر نت - استهجنت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار الإرهاب الأمريكي السعودي في ترويع المواطنين واستهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمرافق الصحية

الصحة تستهجن الإرهاب الأمريكي في أحياء صنعاء

المؤتمرنت -
الصحة تستهجن الإرهاب الأمريكي في أحياء صنعاء
استهجنت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار الإرهاب الأمريكي السعودي في ترويع المواطنين واستهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية والمرافق الصحية.

واستنكرت الوزارة في بيان اليوم، استمرار العدوان في استهداف المرافق والمنشآت الصحية وآخرها الأضرار التي تعرض لها مستشفى العلياء والمراكز التشخيصية والتخصصية الطبية في شارع الزبيري بصنعاء الذي يضم المئات من العيادات والمختبرات والصيدليات.

وأشارت إلى أن غارات العدوان تسببت في ترويع سكان الحي والمرضى في هيئة المستشفى الجمهوري ثاني أكبر مستشفى في الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هشاشة وضعف الأمم المتحدة تعجزها عن رؤية الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا على مدى سبع سنوات بحق الشعب اليمني.

وأكد البيان أن الإمعان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والمرافق الصحية ناجم عن تواطؤ وتخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ونتاج الضوء الأخضر الذي أعطته بغضها الطرف عن الجرائم بمباركة أمريكية.








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