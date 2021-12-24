المؤتمرنت -

طيران العدوان يستهدف مأرب والجوف بسلسلة غارات

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان قصف بـ22 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، و6 غارات مديرية الجوبة بمأرب.



واشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 5 غارات على منطقة اليتمة وغارة على المرزيق في مديرية خب والشعف بالجوف.



وذكر المصدر أن المرتزقة عاودوا مساء اليوم خرق الهدنة الأممية في الحديدة بقصف منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بالعديد من القذائف، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.