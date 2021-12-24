الجمعة, 24-ديسمبر-2021 الساعة: 10:36 م - آخر تحديث: 10:30 م (30: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - أكد مدير مكتب الصحة في الأمانة، الدكتور مطهر المروني، أن إمعان العدوان في استهداف العاصمة صنعاء والمحافظات تسبب -خلال سبع سنوات- في استشهاد وجرح أكثر من 42 ألفا و552 مدنياً

بالأرقام والتفاصيل.. جرائم وانتهاكات العدوان في اليمن

المؤتمرنت -
بالأرقام والتفاصيل.. جرائم وانتهاكات العدوان في اليمن
عقد مكتب الصحة العامة والسكان في أمانة العاصمة، اليوم، مؤتمراً صحفياً لاستعراض أضرار العدوان بالمنشآت الطبية والصحية والمساكن والأعيان المدنية في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء، جراء غارات طيرانه فجر اليوم.

وفي المؤتمر، أوضح مدير مكتب الصحة في الأمانة، الدكتور مطهر المروني، أن طيران تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي استهدف بعدة غارات فجر اليوم شارع الزبيري، الذي يزدحم بالمستشفيات والمراكز الطبية والتشخيصية ومئات العيادات والصيدليات والمباني السكنية والمحال والبنوك التجارية.

وأكد أن القصف تسبب بأضرار بالغة لحقت بالمستشفيات والمراكز الطبية والمباني السكنية والتجارية في الحي وخروجها عن الجاهزية، وتم نقل المرضى إلى أقسام ومرافق صحية أخرى، وإصابة عشرات المواطنين بجروح بالغة، وإفزاع سكان الحي والأحياء المجاورة، وإصابة عدد منهم بحالات نفسية وإغماء.

وأشار الدكتور المروني إلى أن إمعان العدوان في استهداف العاصمة صنعاء والمحافظات تسبب -خلال سبع سنوات- في استشهاد وجرح أكثر من 42 ألفا و552 مدنياً منهم خمسة آلاف امرأة وخمسة آلاف و700 طفل وطفلة.

وأفاد بأن العدوان استهدف أكثر من 550 منشأة طبية وصحية بشكل مباشر، منها مستشفيات تعمل فيها منظمات طبية ودولية .. لافتاً إلى أن هناك أكثر من ثمانية آلاف امرأة تموت سنوياً بسبب العدوان والحصار، و300 طفل يموتون يومياً بسبب نقص الأدوية والأجهزة الطبية، منها أجهزة التنفس الصناعي، و90 بالمائة أجهزة طبية خاصة بالأطفال.

وتطرّق إلى الأضرار التي لحقت بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة والأحياء المجاورة، جراء استهدافها من قِبل طيران العدوان مساء أمس الأول.. مؤكداً أن ذلك يعكس همجية وتخبّط العدوان وإمعانه في قتل اليمنيين وتدمير مقدراتهم، وإصابة آلاف الأطفال والنساء يومياً باضطرابات نفسية وعصبية، نتيجة استمرار الغارات على المباني والأحياء السكنية.

وبيّن الدكتور المروني أن العدوان لم يكتفِ بإغلاق المطارات والموانئ وتشديد الحصار، لكنه يوغل في سفك دماء اليمنيين أطفالاً ونساء ليلاً ونهاراً.. مؤكداً أنه -خلال الأسبوع الجاري- تم استهداف العاصمة بعدة غارات جميعها استهدفت أعياناً مدنية وطبية ومخازن غذائية وورش صيانة السيارات.

فيما أُلقيت كلمات من ناطق المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي، وناصر الكاهلي عن أهالي الأحياء المتضررة، ومحمد العمري من مستشفى العليا الطبي، والدكتور محمد الكامل من المراكز التشخيصية، وخالد الجوشعي عن المستشفى المغربي، استعرضت حجم الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية والمباني السكنية والمراكز والمستشفيات الصحية، جراء استهداف طيران العدوان شارع وحي الزبيري السكني والمناطق المجاورة.

وأشارت إلى إصابة العشرات بجروح، فضلاً عن إصابة المئات من المواطنين والمرضى باضطرابات نفسية وعصبية وتضرر المباني، وتلف بعض التجهيزات والمعدات الطبية.

واستغرب المتحدثون التضليل الإعلامي الذي يمارسه تحالف العدوان في استهداف مخازن للأسلحة، فيما الضربات استهدفت وسط شارع الزبيري تقاطع جولة بغداد، وأخرى استهدفت الشارع الموازي لشارع هايل والدائري أمام جامع هايل، فيما استهدفت الضربة الثالثة حوش مبنى التموين، وفرن إعداد الخبز والكدم أمام بنك التسليف التعاوني الزراعي في الزبيري.

وأكدوا أن قصف طيران العدوان، فجر اليوم، المباني السكنية والأعيان المدنية والصحية والتجارية انتهاك سافر للشرائع السماوية والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية ومواثيق الأمم المتحدة الداعية إلى تحييدها أثناء الحروب، مهما كانت المبررات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: منظمة: اكتشاف أوميكرون في 110 دول
علوم وتقنية: عشبة تقلل الكوليسترول وتحمي القلب
عربي ودولي: مظاهرات حاشدة بالمغرب ضد التطبيع
رياضة: تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي
فنون ومنوعات: "القط اللص".. ماهي أحدث جرائمه؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: اليابان تنضم لدول مقاطعة أولمبياد بكين
أخبار: الصحة تستهجن الإرهاب الأمريكي في صنعاء
أخبار: نقص فيتامين B12.. علامة تحذيرية في الساقين
أخبار: غارات عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء
علوم وتقنية: "واتساب": غيّروا كلمة المرور حالاً!
عربي ودولي: إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها ضد تيغراي
فنون ومنوعات: طبيب يقتل والدته بطريقة مروعة
أخبار: عامر يدعو إلى زيارة مدينة الثورة الرياضية
أخبار: صنعاء تكذب العدوان وتدعو لزيارة ملعب الثورة
علوم وتقنية: 6 علامات تدل على تسمم الكلى
رياضة: تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
فنون ومنوعات: دافع عن حبيبته.. فقتل بين يديها
عربي ودولي: برلين تحذّر من كارثة تهدّد أفغانستان
أخبار: 9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الـ40
أخبار: قصف سعودي مكثف يستهدف 4 محافظات يمنية
أخبار: 212 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
مجتمع مدني: أكاديمية تمنح سيدة يمنية الدكتوراه الفخرية
أخبار: خبراء: هذه الكمامة غير فعالة في مواجهة “أوميكرون”
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021