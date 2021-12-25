السبت, 25-ديسمبر-2021 الساعة: 03:21 م - آخر تحديث: 03:13 م (13: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وأصيب 25 مواطناً وتضررت الممتلكات العامة والخاصة في 3 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد واصيب 25 مواطناً وتضررت الممتلكات العامة والخاصة في 3 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال بغارتين لطيران العدوان استهدفتا مبانٍ تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وسكن الموظفين في قرية عجامة عزلة الشرقي بضواحي مدينة المحويت.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في المحافظة نفسها.

وأوضح المصدر أن مواطناً أصيب بجروح خطيرة نتيجة قذيفة لمرتزقة العدوان على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 110 خروقات بالحديدة بينها زحف واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و24 خرقاً بقصف مدفعي و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، مشيراً إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارتين لطيران حربي وتجسسي على الصليف وحيس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والصليف والجبلية.

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين ومستشفى العلياء وعدد من المدارس بشارع الزبيري في أمانة العاصمة جراء غارات لطيران العدوان.

وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 22 غارة على البلق بمديرية الوادي، و6 غارات على مديرية الجوبة في محافظة مأرب، و5 غارات على منطقة اليتمة وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يستعيد الثلاثي
عربي ودولي: منظمة: اكتشاف أوميكرون في 110 دول
علوم وتقنية: عشبة تقلل الكوليسترول وتحمي القلب
عربي ودولي: مظاهرات حاشدة بالمغرب ضد التطبيع
أخبار: صد زحف للمرتزقة بالحديدة وتكبيدهم خسائر
رياضة: تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي
فنون ومنوعات: "القط اللص".. ماهي أحدث جرائمه؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
عربي ودولي: اليابان تنضم لدول مقاطعة أولمبياد بكين
أخبار: شهيد و11 جريحاً بنيران سعودية في صعدة
أخبار: الصحة تستهجن الإرهاب الأمريكي في صنعاء
أخبار: نقص فيتامين B12.. علامة تحذيرية في الساقين
أخبار: غارات عدوانية جديدة على العاصمة صنعاء
علوم وتقنية: "واتساب": غيّروا كلمة المرور حالاً!
عربي ودولي: إثيوبيا تعلن انتهاء عمليتها ضد تيغراي
فنون ومنوعات: طبيب يقتل والدته بطريقة مروعة
أخبار: عامر يدعو إلى زيارة مدينة الثورة الرياضية
أخبار: صنعاء تكذب العدوان وتدعو لزيارة ملعب الثورة
علوم وتقنية: 6 علامات تدل على تسمم الكلى
رياضة: تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
فنون ومنوعات: دافع عن حبيبته.. فقتل بين يديها
عربي ودولي: برلين تحذّر من كارثة تهدّد أفغانستان
أخبار: 9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الـ40
أخبار: قصف سعودي مكثف يستهدف 4 محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021