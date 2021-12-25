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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

أجواء باردة في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
أجواء باردة في 7 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.

وسيكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين ، وغرب الجوف ومأرب، كم سيكون بارداً نسبياً في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وحث المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر على أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار : 2.4 ، عمران : 4.4 ، صعدة : 4.9 ،صنعاء : 5.8 ، إب : 7.0 ، السدة : 8.4 ، المحويت : 10 درجات.








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