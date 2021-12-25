المؤتمرنت -

الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية في الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية مساء أمس، طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة الجوف.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع بسلاح مناسب.



وأشار إلى أن عملية إسقاط الطائرة، تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



يذكر أن الطائرة التي تم إسقاطها، هي الحادية عشرة من نوعها التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال العام الجاري.

