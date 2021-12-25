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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - “أوميكرون” يوجه ضربة قاسية لهذه الشركات

“أوميكرون” يوجه ضربة قاسية لهذه الشركات

المؤتمرنت -
“أوميكرون” يوجه ضربة قاسية لهذه الشركات
ألغت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، جراء الموجة المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران على مستوى العالم ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة، والتي صادفت عشية عيد الميلاد، وفقا لإحصاء جار على موقع تتبع الرحلات الجوية "Flight Aware"، كما تم تأخير ما يقرب من 10000 رحلة أخرى.

وأظهر الموقع أنه تم إلغاء 1779 رحلة يوم عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم، إلى جانب 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

ومن بين أولى شركات الطيران الأمريكية التي أبلغت عن موجة من الإلغاءات في عطلة نهاية الأسبوع، شركة "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، اللتان ألغتا ما يقرب من 280 رحلة جوية يوم الجمعة وحده، وعزوا ذلك إلى نقص الموظفين، وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في ظل تفشي المتحور "أوميكرون".

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار، ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات الأمريكية، وما يصل إلى 90% في بعض المناطق.المصدر/ وكالات








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