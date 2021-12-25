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المؤتمر نت - يمكن أن تنشأ مشاكل خطيرة إذا تُركت مستويات السكر في الدم لترتفع دون تنظيم. وإذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2، فأنت أكثر عرضة لارتفاع مستويات السكر في الدم

إحساس في القدمين يدل على ارتفاع السكر بشكل خطير

المؤتمرنت -
إحساس في القدمين يدل على ارتفاع السكر بشكل خطير
يمكن أن تنشأ مشاكل خطيرة إذا تُركت مستويات السكر في الدم لترتفع دون تنظيم. وإذا كنت مصابا بداء السكري النوع 2، فأنت أكثر عرضة لارتفاع مستويات السكر في الدم.

وهناك نوعان من "الأحاسيس" في قدميك يمكن أن تشير إلى ارتفاع "خطير" في مستويات السكر في الدم، وفقا لـBupa.

ويعني داء السكري النوع 2 أن جسمك لا يستطيع معالجة الأنسولين بشكل صحيح أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا. ويتمثل الدور الأساسي للأنسولين في تنظيم نسبة السكر في الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم.

ويعد الاعتلال العصبي من أخطر الإصابات الناجمة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار. والاعتلال العصبي هو تلف أو خلل في واحد أو أكثر من الأعصاب. ويحدث الاعتلال العصبي المحيطي عندما تتلف الأعصاب الموجودة في أطراف الجسم، مثل اليدين والقدمين والذراعين.

ووفقا لـBupa، يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب في "الإحساس بالوخز والحرق أو فقدان الإحساس".

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى:

• تضرر عينيك، ما قد يؤدي إلى فقدان البصر.
• أمراض القلب والسكتة الدماغية.

• تقرحات القدم.
• التهابات مستمرة أو منتظمة، خاصة التهابات الجلد والبول.

ويمكن أن يساعد اتباع نمط حياة صحي في التحكم في مستوى الجلوكوز (السكر) وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات.

ويعد تعديل نظامك الغذائي أحد أكثر الإجراءات المضادة، فعالية ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويوضح موقع Diabetes.co.uk: "عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، سيحاول جسمك طرد السكر الزائد من الدم عبر البول. نتيجة لذلك، سيحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل لإعادة ترطيب نفسه. وشرب الماء يمكن أن يساعد الجسم في التخلص من بعض الجلوكوز في الدم".

ويحذر التقرير من "تسمم الماء (الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت) إذا تم شرب عدد من لترات الماء في فترة زمنية قصيرة".

ويجب عليك أيضا تقليل الكربوهيدرات التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، المؤشر الجلايسيمي، وهو مقياس من 1 إلى 100 يستخدم لقياس مدى سرعة الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات في رفع نسبة السكر في الدم.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المؤشر الجلايسيمي: الخبز الأبيض والبطاطس والأرز الأبيض.

وتشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو المتوسط، والتي يتم تكسيرها بشكل أبطأ، بعض الفاكهة والخضروات والبقوليات.

وتشمل أعراض مرض السكري النوع 2:

• التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.
• الشعور بالعطش طوال الوقت.

• الشعور بالتعب الشديد.
• إنقاص الوزن دون محاولة.

• الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء.
• عدم وضوح الرؤية.








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