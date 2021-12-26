المؤتمرنت -

إعلام المؤتمر يعزي الشرعي بوفاة والده

بعث العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنيةَ سبأ - نائب رئيس التحرير- الزميل محمد عبدالقدوس الشرعي، وذلك في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبر العاملون في القطاع الاعلامي للمؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة للزميل محمد الشرعي وإخوانه، وكافة آل الشرعي، بهذا المصاب الجلل.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

