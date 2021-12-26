المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة فضل الهلالي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ / فضل هيثم صالح الهلالي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، المدير التنفيذي الأسبق للمؤسسة العامه للآثاث والتجهيزات المدرسية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته إلى نجل الفقيد / عزمي فضل هيثم الهلالي واخوانه وافراد أسرته وكافة آل الهلالي بمحافظة عدن في هذا المصاب الأليم.



سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

