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المؤتمر نت - النواب يستمع إلى تقرير لجنة التربية والتعليم

النواب يستمع إلى تقرير لجنة التربية والتعليم

المؤتمرنت -
النواب يستمع إلى تقرير لجنة التربية والتعليم
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الوضع الراهن لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار للعام الدراسي 2021-2022م.

تضمن التقرير دور الجهاز في إطار النظام التعليمي، وكذا تعريف الأمية وروافدها وحجم مشاكلها وأثرها على المجتمع.

كما تضمن التقرير الأهداف والمهام والأنشطة العامة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار ومنها القضاء على الأمية في أوساط المواطنين وتأمين فرص متابعة التعليم للدارسين المتحررين من الأمية لضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى.

وتشتمل أهداف وأنشطة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، على رابط برامج ونشاطات محو الأمية وتعليم الكبار بمفهوم التعليم المستمر ونشر وتوسيع المعارف بما يسهم في تعميق فهم الدارسين للدين الإسلامي الحنيف، وتزويد الملتحقين بصفوف محو الأمية بمهارات وخبرات مهنية وحرفية للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

وأشار التقرير إلى أهمية بناء أنشطة ومجالات عمل جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ومواصلة التعليم، ومرحلة محو الأمية الأساس إلى مرحلة المتابعة.

وتطرق التقرير إلى جوانب التدريب والتأهيل وواقع الأمية وتعليم الكبار والقوى العاملة، فضلاً عن احتياجات البنية التحتية والتجهيزات، وصولاً إلى مستوى الأداء والإنجاز المحقق خلال العام الدراسي 2021-2022م.

ولفت التقرير إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه جهاز محو الأمية وتعليم الكبار .. وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وقد أرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، أقر المجلس رفض مشروع قانون تنظيم مهنة المقاولات المقدم في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.








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