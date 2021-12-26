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أخبار
المؤتمر نت - القوات المسلحة تعلن عن تحرير منطقة اليتمة في الجوف

القوات المسلحة تعلن عن تحرير منطقة اليتمة في الجوف

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تعلن عن تحرير منطقة اليتمة في الجوف
نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية واسعة "فجر الصحراء"، لتحرير منطقة اليتمة وما جاورها بمحافظة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بيان، أن العملية أسفرت عن تحريرِ كامل لمنطقةِ اليتمةِ وما جاورَها بمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثر من 1200 كم مربع ودحرِ قواتِ العدوِّ وأتباعِه من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ منها.

وأكد تكبيدِ قواتِ العدو خسائرَ فادحة واغتنامِ كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ .. مشيراً إلى أنه بهذه العملية تكونُ محافظةُ الجوفِ محررةً بالكاملِ عدا بعضُ المناطقِ الصحراوية.

كما أكد العميد سريع أن القواتِ المسلحةَ وهي اليومَ تواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ ضمن دفاعِها المشروعِ عن الشعبِ والوطن.

وقال" إن القواتِ المسلحةَ وهي بصددِ الانتقالِ إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التصدي المشروعِ للعدوانِ، تهيبُ بكافةِ اليمنيينَ الأحرارِ المشاركةِ الفاعلةِ في معركةِ الحريةِ والاستقلال".

وطمأن متحدث القوات المسلحة أبناء الشعب اليمني أن القواتُ المسلحةُ تمتلكُ الخياراتِ المناسبةَ للتصدي للعدوِّ المجرمِ والردِ على كل جرائمهِ واعتداءاتِه .. مبيناً أن سيتمُّ إعلانُ تفاصيلَ العمليةِ في إيجازٍ صحفيٍ خلالَ الأيامِ المقبلة.








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