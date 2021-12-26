الأحد, 26-ديسمبر-2021 الساعة: 08:33 م - آخر تحديث: 07:54 م (54: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - لن تسمح بأي نوع من أنواع التلاعب في قضية الأدوية أو ما يمس صحة المواطنين

تحذير هام لجميع المرافق الصحية

المؤتمرنت -
تحذير هام لجميع المرافق الصحية
أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنها الجهة الوحيدة المسؤولة والمختصة عن توفير اللقاحات للمواطنين مجانا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها الوحيدة المسئولية عن الإمداد باللقاحات للمستشفيات والمراكز والمستوصفات الصحية الحكومية والخاصة مجانا، ومنها يتلقى المستهدفون جميع اللقاحات.

وأكدت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في اليمن متوفرة في المرافق الصحية الحكومية مجانا وهي تخضع لمعايير صارمة في النقل والتبريد والحفظ والفحص.

وحذرت جميع المرافق الصحية التي تقدم خدمات التطعيم من التعامل مع أي لقاحات تصل إليهم خارج اطار الوزارة وبرامجها المختصة..مؤكدة أن الوزارة وقطاعاتها تتحمل مسؤولية الأمن الصحي للمجتمع اليمني وتعمل وفق الشروط والمعايير الدولية لنقل وتخزين اللقاحات.

وبالنسبة إلى التقرير الذي نشرته المجلة الطبية في ١٩ ديسمبر الجاري والذي أشارت فيه إلى تلقيها بلاغات عن وجود لقاحين مهربة للكزاز او ما يعرف بالتيتانوس في صنعاء.

أكد البيان أن الوزارة تعاملت مع التقرير كبلاغ ووجهت الهيئة العليا للأدوية ومكتب الصحة بالأمانة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والنزول الميداني للتأكد من وجود هذه اللقاحات مجهولة الهوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

واعتبر البيان وجود اي لقاحات مهربة محاولة لزعزعة الأمن الدوائي والصحي في اليمن وخدمة للعدوان الذي يبحث عن ثغرة لتحقيق المزيد من الإضرار بالشعب اليمني.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهابت الوزارة أنها لن تسمح بأي نوع من أنواع التلاعب في قضية الأدوية أو ما يمس صحة المواطنين أو يساهم في ذلك كخدمة لاطراف خارجية أو للتجارة وكسب المال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: تنبؤات العرافة العمياء لعام 2022
علوم وتقنية: إستبيان: الرجال أكثر استخدامًا للسوشيال
مجتمع مدني: كم كوب ماء يجب أن نشرب يومياً؟
فنون ومنوعات: فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع
عربي ودولي: مقتل 22 شخصا بهجوم في بوركينا فاسو
رياضة: صلاح أغلى لاعبي الدورى الإنجليزي
أخبار: طيران العدوان يقصف مجدداً العاصمة صنعاء
علوم وتقنية: إحساس في قدميك يدل على ارتفاع السكر
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات بـ32 غارة
أخبار: النواب يناقش مشروع قانونا لتنظيم (المقاولات)
أخبار: الحديدة.. 264 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: استشهاد 55 موظفا.. تدمير 250 برجا للإتصالات بغارات للعدوان
أخبار: “أوميكرون” يوجه ضربة قاسية لهذه الشركات
أخبار: عالمياً.. 278.8 مليون إصابة بفيروس كورونا
أخبار: الدفاعات الجوية تسقط طائرة تجسسية بالجوف
أخبار: “الصاروخية” تدك مواقع حساسة للعدو بجيزان
أخبار: أجواء باردة في 7 محافظات يمنية
أخبار: العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
رياضة: ليفربول يستعيد الثلاثي
أخبار: 6 شهداء وجرحى بغارة عدوانية على المحويت
عربي ودولي: منظمة: اكتشاف أوميكرون في 110 دول
أخبار: بالأرقام.. جرائم العدوان السعودي في اليمن
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة العميد عزي محمد سران
أخبار: العدوان يستهدف مأرب والجوف بسلسلة غارات
علوم وتقنية: عشبة تقلل الكوليسترول وتحمي القلب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021