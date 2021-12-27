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أخبار
المؤتمر نت -

5 أعمال منزلية تضر المرأة الحامل والجنين

المؤتمرنت -
5 أعمال منزلية تضر المرأة الحامل والجنين
فترة الحمل من الفترات التي تنتظرها الأمهات الجدد، إذ يحرص معظمهن الحفاظ على صحتهن بالبقاء في السرير طوال فترة الحمل خاصة خلال الشهور الأولى، وعلى النظير تقوم الآخريات بمواصلة أنشطتهم، وأداء مهامهن المنزلية، والتي قد يكون بعضها شاقًا ويضر بصحتها وصحة الجنين، لذا ترصد «هن» أهم الأنشطة المنزلية التي يلزم تجنبها لمنع وقوع الضرر على المرأة الحامل.

أعمال منزلية تضر بصحة الحامل والجنين
وتستعرض صحيفة «Times Of India» بعض الأعمال المنزلية الشاقة التي يلزم تجنبها من قبل المرأة الحامل فيما يلي:

- نقل الأثاث أو حمل الأشياء الثقيلة.

خلال الشهور الأولى من الحمل، يلزم تجنب حمل أشياء ثقيلة أو إزاحتها، لأن ذلك يمكن أن يسبب الآم في الظهر والإصابة، كما يؤثر على صحة الجنين بالسلب، وقد يصل الضرر حد الإجهاد.

- عدم الوقوف لفترة طويلة

من المعروف قيام السيدات بجميع مهام الأعمال المنزلية، ومنها الوقوف في المطبخ لإحضار الوجبات ربما يأخذ ذلك الكثير من الوقت مما يضغط على القدمين ويسبب الشعور بالتعب والغثيان، بالإضافة إلى حدوث تورم في الظهر.



- تجنب الانحناء

يلزم التوقف عن أعمال التنظيف الشاقة مثل المسح، وتنظيف الأرضية، وجميع المهام المنزلية التي تتطلب الانحناء، كما يلزم عند الشعور بالتعب أثناء القيام بأي مهام خلال فترة الحمل، بالتوقف عنها فورًا.



- استخدام منتجات التنظيف كالمبيدات

التعرض للمواد الكيميائية التي تتواجد في المبيدات الحشرية تؤثر على نمو دماغ الجنين، لذا احرصي على شراء المبيدات الخالية من العناصر الضارة.

- تجنب الصعود على كرسي

عليك الحرص جيدًا لأنك تحملين روح أخرى بداخلك، لذلك يلزم عدم المجازفة بها، والصعود بها على سلم أو كرسي لموازنة مهمة، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث خلل يسبب الولادة المبكرة.








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