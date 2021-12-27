المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ طالب العجي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ سنان عبدالولي العجي، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، عضو مجلس النواب، وذلك بوفاة عمه الشيخ / طالب حسين العجي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها أيضا إلى أولاد الفقيد وكافة آل العجي عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب.



سائلاً الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون”

