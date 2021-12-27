المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن الكميم

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاخ بدر عبدالرحمن الكميم، مدير مكتب رئيس دائرة الشئون المالية والادارية بالأمانة العامة للمؤتمرالشعبي العام، وذلك بوفاة والده الشيخ/ عبدالرحمن الكميم، والذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



وفي برقية العزاء الموصول إلى كافة آل الكميم عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

