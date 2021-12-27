المؤتمرنت -

النواب يبارك عملية "فجر الصحراء" لتحرير اليتمة في الجوف

بارك مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، عملية "فجر الصحراء"، لتحرير منطقة اليتمة وما جاورها في محافظة الجوف، بمساحةٍ إجماليةٍ تقدرُ بأكثر من 1200 كم مربع، ودحرِ قواتِ العدوِّ وأتباعِه من المرتزقةِ والخونةِ والعملاءِ منها.



وأشاد نواب الشعب بالدور الأسطوري لأبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية ورجال القبائل الأحرار، الذين لقنوا العدو دروساً قاسية في التضحية والفداء ذوداً عن حياض الوطن.



ونوهوا بما تسطره القواتِ المسلحةَ من انتصارات في مختلف الجبهات ومواجهة التصعيدَ بالتصعيدِ .. حاثين الأبطال على تحقيق المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ في سياق الرد المشروعِ والدفاع عن الشعبِ والوطن حتى استعادة السيادة على كامل الأراضي والجزر والمياه اليمنية.



وأهاب نواب الشعب بكافةِ أحرار اليمن المشاركةِ الفاعلةِ في معركةِ الحريةِ والاستقلال والتصدّي للعدوِّ والردِ على جرائمهِ واعتداءاتِه وغطرسته وصلفه.



وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع نواب الشعب إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدّمة من الجمعية السكنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة صنعاء.



تضمن التقرير الإجراءات والخطوات، التي اتخذتها اللجنة بشأن دراستها للشكوى واستفساراتها، وإيضاحات الجانب الحكومي وردوده.



واستعرض التقرير عدداً من الشكاوى والقضايا المتعلقة بالجمعيات السكنية، وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات، وعدد من التوصيات.



وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة، بحضور الجانب الحكومي المختص.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء - بمشيئة الله تعالى.





