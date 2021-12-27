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المؤتمر نت - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي، ابتداء من اليوم الاثنين

بدءاً من اليوم.. استئناف الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
بدءاً من اليوم.. استئناف الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي، ابتداء من اليوم الاثنين، بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقته.

وقالت الهيئة في بيان، إنه تم إصلاح أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية في مطار صنعاء الدولي بصورة مؤقتة، التي كانت معطلة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الطيران المدني بالمطار.

ولفت البيان إلى أن العدوان منع دخول أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية، التي اشترتها الهيئة لمطار صنعاء لتحل محل تلك الأجهزة القديمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تعطل تلك الأجهزة.

وأكدت الهيئة أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية لإبلاغ الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بأن مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال كافة الرحلات ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 27 ديسمبر 2021م.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، عدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل، نظرا لقِدمها.

وحمّل البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عملية هبوط وإقلاع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء في حال تعطلّت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ.. مشيرا إلى عدم توفر تموين وقود للطائرات بسبب قصف منشأة شركة النفط بمطار صنعاء.

وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها والتعاون السريع بنقل وإيصال الأجهزة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا المتواجدة حاليا في جيبوتي، ونقلها إلى مطار صنعاء لتركيبها لضمان أمن وسلامة وصول ومغادرة كافة الرحلات إلى مطار صنعاء.

وحمّلت الهيئة تحالف العدوان مسؤولية ما ترتّب على استهدافه للمطار، واحتجاز التجهيزات الخاصة به.








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