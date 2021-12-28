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أخبار
المؤتمر نت - رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن اجتماعا للهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه صباح اليوم في العاصمة صنعاء .

في اجتماع برئاسة الأمين العام ...شوروية المؤتمر وحلفاؤه تشيد بانتصارات الجيش واللجان

المؤتمرنت -
في اجتماع برئاسة الأمين العام ...شوروية المؤتمر وحلفاؤه تشيد بانتصارات الجيش واللجان
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن
اجتماعا للهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه صباح اليوم في العاصمة صنعاء .

وقد رحب الأمين العام بأعضاء الهيئة مشيدا بمواقفهم وانحيازهم الى صفوف الناس وتمسكهم بالمبادىء والقيم والثوابت الوطنية ؛وكذا التزامهم ووفائهم التنظيمي.

هذا وقد ناقش الاجتماع العديد من المستجدات على الساحة السياسية والوطنية حيث ثمن تثمينا عاليا الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات المواجهة ضد العدوان ومرتزقته وآخرها الانتصارات التي تحققت في محافظة الجوف ؛ مؤكدا أن التصعيد العسكري الذي يمارسه تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وتصعيد عمليات القصف وغارات الطيران التي نتج عنها قتل المدنين الابرياء والنساء والاطفال مدينا تلك الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام الماضية في العاصمة صنعاء ومحافظة المحويت كما ندد الاجتماع بالحرب الاقتصادية التي يشنها التحالف مؤكدا أنه لن يكتب لها النجاح في ظل استمرار صمود شعبنا اليمني العظيم وإصراره على مواجهة كل التحديات التي يفرضها العدوان بصبر وثبات .

كما حذر الاجتماع من تزايد المخططات الرامية إلى محاولة تفتيت الوحدة الوطنية من خلال دعم المشاريع الصغيرة واصحابها الذين ينفذون أجندات قوى العدوان ومن يقف خلفهم داعيا مختلف أبناء الشعب اليمني إلى التصدي لهذه المخططات الرامية إلى. تمزيق اليمن وتقسيمه وإثارة النعرات المناطقية والمذهبية والانفصالية بين أبناء الشعب الواحد .

وأشاد الاجتماع بتوجهات حكومة الإنقاذ الوطني فيما يخص سرعة توفير الخدمات في المديريات والمناطق المحررة في محافظتي شبوة ومأرب مشددا على أهمية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في تلك المديريات وبسط الأمن والاستقرار فيها كما هو الحال في بقية المناطق المحررة .

هذا وقد استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل عن نشاط الهيئة الشوروية للمؤتمر وحلفاؤه خلال العام الجاري وما نفذه أعضاؤها من مهام وأنشطة سواء على مستوى مهامهم الوطنية كأعضاء في مجلس الشورى ومن خلال عضويتهم في لجان المجلس وتحركاتهم ونشاطاتهم على المستوى الوطني في إطار مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم أو فيما يخص الجانب التنظيمي في إطار عضويتهم وعملهم داخل المؤتمر الشعبي العام حيث أقر الاجتماع التقرير وفقا للملاحظات المطروحة عليه كما أقر محضر الاجتماع السابق بعد الاستماع إليه .
هذا وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .








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