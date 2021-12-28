المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء باردة على 7 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر، على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء الشمالية من إب والضالع.



وستكون الأجواء باردة نسبياً على مرتفعات محافظات تعز، أبين، شبوة والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.



ونبه المركز المواطنين من الأجواء الباردة خاصة ، كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة بارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة.



وذكر المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 4 درجات، إب : 6 ، صنعاء : 6.2 ، عمران : 6.4 ، السدة : 7.7 ، المحويت : 10.8 ، سيئون : 11.2 .

