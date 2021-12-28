المؤتمرنت -

النواب يقف أمام خطورة الوضع الصحي جراء العدوان والحصار

وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أمام خطورة الوضع الصحي والمعيشي للمواطنين والآثار الناجمة عن استمرار تعنت قوى الهيمنة الأمريكية الصهيوي سعودية إمارتية في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.



ودعا نواب الشعب المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والاستمرار في دعم القطاع الصحي لمكافحة الأمراض والأوبئة، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب والاستعداد للأوبئة.



وحمل نواب الشعب تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مسؤولية تردي الوضع الصحي وانتشار الأوبئة في اليمن وقصف آبار مياه الشرب والصرف الصحي.



وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية بالضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي بصورة مستمرة لمواجهة الكوارث والأوبئة الصحية، وآثار وتداعيات العدوان على الوضع الوبائي .. مؤكدين أن العدوان ساهم في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.



ولفت نواب الشعب في نقاشاتهم إلى بعض مؤشرات التقارير الصحية التي تؤكد أن اثنين مليون و500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد منهم 400 ألف مهددون بالموت.



وأشاروا إلى أنه وفقاً لتصريحات مدير برنامج الأغذية العالمي، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بينت أن 21 مليون شخص في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، في حين أن سكان 247 مديرية يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي.



واستغربوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لدول العالم إلى إحياء اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الذي يصادف الـ27 ديسمبر من كل عام وبناء القدرات الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة والتخفيف من آثارها، متناسياً الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه استمرار العدوان والحصار على اليمن.



وتطرق نواب الشعب إلى العوامل التي أدت إلى تردي الوضع الوبائي في اليمن وأبرزها النزوح وانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة وانعدام المياه وتدوير مقومات البنية التحتية للصرف الصحي، نتيجة استهداف المرافق الصحية بالقصف المباشر وغير المباشر.



وأفادوا بأن انعدام المشتقات النفطية في المرافق الصحية ومنع دخول الأجهزة التشخيصية والأدوية الحيوية وكواشف المختبرات والأمصال المضادة، بالإضافة إلى منع دخول قطع غيار محطات معالجة الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الضرورية للخدمات الطبية والصحية، فاقم من الوضع الصحي والبيئي في اليمن.



وفي الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي نبيل ناصر العزاني والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبد الله أبوحليقة، استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون لسنة 2021م حول رعاية أسر الشهداء .. وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدمة من أهالي حي جنوب غرب جامعة صنعاء المتضمنة التلاعب والاستحداث في المخطط العام وحدة جوار 531 المعتمد في العام 1980 وإصدار مخطط مستحدث في العام 2017م.



وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.



وأقر مجلس النواب تأجيل مناقشة تقرير تكميلي للجنة الدفاع والأمن بشأن شكاوى عدد من الجمعيات السكنية والمواطنين من إجراءات لجنة حصر أراضي القوات المسلحة، إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي عدد من الوزارات المعنية في الحكومة.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة أمين عام مجلس الوزراء محمد قاسم الكبسي ووكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس خالد عمر باشماخ والوكيل المساعد لعمليات الشرطة مراد عبدالكريم المخلافي والوكيل المساعد لوزارة الأشغال العامة إبراهيم محمد الكبسي ومندوب مؤسسة الشهداء ماجد يحيى عزان.

