المؤتمرنت -

انتهاكات قوى العدوان مستمرة.. 93 خرقاً بالحديدة

أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 93 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح المصدر أن من بين الخروقات محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق 10 طائرات حربية و25 طائرة تجسسية في اجواء حيس ومقبنة والفازة والجبلية.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً غارة للطيران التجسسي على مقبنة، و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 8 قذائف و44 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

