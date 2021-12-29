المؤتمرنت -

الأرصاد: استمرار الأجواء باردة في عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة في المحافظات الجبلية : صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والأجزاء المرتفعة من محافظات إب والضالع.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة لمحافظات تعز، لحج، أبين وشبوة وكذلك على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المناطق الجبلية، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.



وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة.



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار 1.4، إب 4.8 ، عمران 5.5 ، صنعاء 6.8 ، السدة، 7 ، المحويت 9 درجات.

