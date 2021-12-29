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المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى

مجلس النواب يستمع إلى رسائل الجانب الحكومي

المؤتمرنت -
مجلس النواب يستمع إلى رسائل الجانب الحكومي
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى رسالته بشأن ملاحظات اللجان الدائمة في المجلس على مصفوفة الردود الحكومية حول تنفيذ توصيات المجلس للأعوام السابقة التي أقرها نواب الشعب.

وطالبت الرسالة مجلس النواب بتقديم إيضاحات مفصلة عمّا تم اتخاذه من إجراءات بشأن تلك التوصيات.

وأوضح الوزير أبو حليقة في رسالته أنه وبناءً على ذلك، اتخذت هيئة المساحة والثروات المعدنية إزاء ما يخصها من تلك الملاحظات والتوصيات الإجراءات اللازمة بشأنه والتي تضمنتها المصفوفة المرفق نسخة منها بهذه الرسالة.

كما طالبت الرسالة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى لجنة مختصة لإدراجها ضمن الردود الحكومية على توصيات مجلس النواب.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من وزير الدولة إلى رسالته بشأن تنفيذ ما يخص وزارة النفط من توصيات صادرة عن الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى.

وقد تضمن الرد مصفوفة الإجراءات التنفيذية فيما يخص وزارة النفط والمعادن من تلك التوصيات المشار إليها.

وطالب وزير الدولة أبو حليقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لما ورد في مصفوفة الإجراءات التنفيذية لوزارة النفط والمعادن والمرفق نسخة منها.

وأقر مجلس النواب إحالة الرسالتين مع مصفوفة الردود إلى اللجان المعنية.

وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن الوضع الراهن لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار للعام الدراسي 2021- 2022م.

وأرجأ مجلس النواب مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

كما استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن المعالجات المقترحة لمصفوفة الإشكاليات بشأن قضايا السجناء والسجون المقرة من المجلس في الثاني من نوفمبر 2020م.

وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سليم محمد المغلس وأمين عام مجلس الوزراء محمد قاسم الكبسي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالله محمد جحاف، والوكيل المساعد لعمليات الشرطة اللواء عبدالكريم المخلافي ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالحميد المؤيد، ورئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار، أحمد الكبسي ومندوب مؤسسة الشهداء ماجد يحيى عزان وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.








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