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المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الثلاثاء المقبل

فلكي يمني يكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

المؤتمرنت -
فلكي يمني يكشف حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة حتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن نسبي في هطول الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة، مؤكداً أن يكون ملحوظ من منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن أفضلية هطول الأمطار متوقعة على السواحل والسهول الساحلية وقد تمتد إلى اجزاء بسيطة من المرتفعات والهضاب الداخلية، مشيراً إلى ارتفاع تدريجي بسيط في درجة الحرارة الصغرى مقارنة بالليلة الماضية.

ودعا الفلكي اليمني الجميع إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.








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