الأربعاء, 29-ديسمبر-2021 الساعة: 10:14 م - آخر تحديث: 10:06 م (06: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - في فصل الشتاء، يبحث الجميع عن أشعة الشمس للشعور بالدفء والانتعاش في ظل برودة الطقس وقصر فترة النهار

فوائد مذهلة لأشعة الشمس على صحتك

المؤتمرنت -
فوائد مذهلة لأشعة الشمس على صحتك
في فصل الشتاء، يبحث الجميع عن أشعة الشمس للشعور بالدفء والانتعاش في ظل برودة الطقس وقصر فترة النهار في معظم دول العالم في هذا التوقيت.

إلى هذا، عرض موقع "الكونسلتو" تقريراً نقله موقع "سبوتنيك" يستعرض فوائد عدة صحية ونفسية للتعرض لأشعة الشمس.

فتمنح أشعة الشمس لجسم الإنسان 90% من احتياجاته اليومية من فيتامين د، وهو الفيتامين الذي يلعب دورا كبيرا في إبطاء ظهور أعراض الشيخوخة، كما يقي من العديد من المشكلات الصحية الناتجة عن ضعف جهاز المناعة، ذلك لأنه يحارب الأمراض والعدوى، لذا يفضل التعرض لأشعة الشمس من 10-15 دقيقة كل يوم.

كما يساعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس على إنتاج أكسيد النيتريك، والذي يقلل من مخاطر التعرض للسمنة والسكري من النوع الثاني، حسبما كشف باحثون من جامعة إدنبرة في اسكتلندا.

وتلعب أيضا الأشعة دورا مشابها لمضادات الاكتئاب، وتفيد الدراسات بأن الشمس تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل نوبات التوتر والاكتئاب والقلق.

للنوم نصيب آخر من أشعة الشمس، حيث يعمل التعرض لها في الصباح الباكر لمدة 15 دقيقة يوميا على تقليل إنتاج الميلاتونين بجسم الإنسان، وهو الهرمون الذي يسبب النعاس، وبالتالي عندما يحل الظلام يمكن للإنسان الاستمتاع بنوم هادئ.

كذلك، التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة مرتين يوميا يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، ويمكن التحقق من تأثير أشعة الشمس في هذا الصدد عن طريق قياس الضغط بعد ساعة من القيام بهذه الجلسة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: أفضل مشروب لتحسين ضغط الدم
عربي ودولي: منظمة الصحة: تسونامي بإصابات كورونا
رياضة: كورونا يضرب ريال مدريد
أخبار: النواب يستمع إلى رسائل الجانب الحكومي
أخبار: الكشف عن تفصيل عملية “فجر الصحراء”
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: 40 قتيلاً حصيلة انهيار منجم للذهب
أخبار: استمرار الأجواء الباردة في عدد من المناطق
فنون ومنوعات: رائحة عطر فاخر تطيح بلص
رياضة: تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل
أخبار: في اجتماع برئاسة الأمين العام ...شوروية المؤتمر وحلفاؤه تشيد بانتصارات الجيش واللجان
علوم وتقنية: علماء يحددون أسوأ مشروب لدماغ الطفل
رياضة: توتنهام يتعثر بالتعادل مع ساوثهامبتون
أخبار: حصاد‮ ‬المؤتمر ‮‬2021م
أخبار: العدوان يعاود قصف مأرب والجوف بـ23 غارة
أخبار: انتهاكات قوى العدوان مستمرة.. 93 خرقاً بالحديدة
عربي ودولي: حصيلة قياسية جديدة لكورونا في بريطانيا
رياضة: برشلونة يتعاقد مع فيران توريس
اقتصاد: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوع
فنون ومنوعات: يعطي ابنته الكوكايين بدلاً من الدواء
عربي ودولي: أوميكرون.. قلق عالمي وإجراءات جديدة
أخبار: ما الذي يحصل عند تناول 15 حبة فستق يومياً؟
أخبار: إصابة 3 مواطنين بقصف سعودي على صعدة
أخبار: النواب يقف أمام خطورة الوضع الصحي
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء باردة على 7 محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021