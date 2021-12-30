المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع هطول أمطار شتوية متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار شتوية متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء باردة نسبياً على المرتفعات الغربية خلال الـ 24 ساعة القادمة، ونبّه من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية نتيجة الضباب.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الجبلية الغربية بخاصة محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز.



كما يُتوقع هطول أمطار شتوية متفرقة على محافظات صعدة، حجة، المحويت ممتدة غرباً إلى السهول الساحلية الغربية المحاذية لها.



ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء وريمة، وأرخبيل سقطرى.



وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً في المرتفعات الغربية خاصة محافظات ذمار، إب، البيضاء، صنعاء وعمران.



ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

ودعا المواطنين في المرتفعات الشمالية الغربية إلى توخي الحيطة وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.



كما نبه كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر .