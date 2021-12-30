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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدربه العامري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدربه أحمد العامري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للشيخ ناصر عبدربه أحمد العامري عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع اتحاد شباب اليمن، وإخوانه وكافة آل العامري بمديرية الصومعة محافظة البيضاء في هذا المصاب.



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والقبلية في حل خلافات الناس والإصلاح بينهم.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..