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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني فيصل الشوافي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي والبرلماني الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة برلمانية ووطنية حافلة بالعطاء.



وأشاد الشيخ صادق في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد محمد فيصل الشوافي، وإخوانه، وكافة آل الشوافي في محافظة تعز، بالمواقف الوطنية للفقيد وإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في متابعة احتياجات أبناء دائرته الانتخابية، إلى جانب دوره الوطني كونه يمثل إرادة الشعب من خلال إسهاماته الفاعلة في مختلف القضايا الوطنية في مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وحرصه على تثبيت الأمن والإستقرار في المنطقة والوطن وترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً نشطاً وملتزماً تنظيمياً.



وأكد أبوراس أن الوطن خسر برحيل فيصل الشوافي واحداً من ابناءه المخلصين والمعروفين بمواقفهم الصادقه والثابته، كما خسر المؤتمر الشعبي العام أحد قياداته الكفوءة والمخلصة التي خدمت المؤتمر والوطن طيلة حياته العملية ويحظى باحترام محيطه الاجتماعي القريب والبعيد.



وعبر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة والحزن في هذا المصاب الجلل وذلك باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..