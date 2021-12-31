الجمعة, 31-ديسمبر-2021 الساعة: 06:21 م - آخر تحديث: 06:05 م (05: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي والبرلماني الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة برلمانية ووطنية حافلة بالعطاء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني فيصل الشوافي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني فيصل الشوافي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة السياسي والبرلماني الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة برلمانية ووطنية حافلة بالعطاء.

وأشاد الشيخ صادق في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد محمد فيصل الشوافي، وإخوانه، وكافة آل الشوافي في محافظة تعز، بالمواقف الوطنية للفقيد وإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في متابعة احتياجات أبناء دائرته الانتخابية، إلى جانب دوره الوطني كونه يمثل إرادة الشعب من خلال إسهاماته الفاعلة في مختلف القضايا الوطنية في مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وحرصه على تثبيت الأمن والإستقرار في المنطقة والوطن وترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً نشطاً وملتزماً تنظيمياً.

وأكد أبوراس أن الوطن خسر برحيل فيصل الشوافي واحداً من ابناءه المخلصين والمعروفين بمواقفهم الصادقه والثابته، كما خسر المؤتمر الشعبي العام أحد قياداته الكفوءة والمخلصة التي خدمت المؤتمر والوطن طيلة حياته العملية ويحظى باحترام محيطه الاجتماعي القريب والبعيد.

وعبر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة والحزن في هذا المصاب الجلل وذلك باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: مفعول سحري للفياغرا في علاج مرض خطير
رياضة: يونايتد يستعيد توازنه بالفوز على بيرنلي
عربي ودولي: وفيات كورونا تتجاوز مليون في أوروبا
اقتصاد: أسعار النفط تواصل ارتفاعها
اقتصاد: الذهب يسجل أسوأ أداء في 6 سنوات
فنون ومنوعات: ولادة ماعز بوجه بشري تثير الذهول
عربي ودولي: بوتين لبايدن: هناك إمكانية لإقامة حوار
رياضة: 5 إصابات بكورونا في أتلتيكو مدريد
اقتصاد: هذا هو احتياطي الدول من الذهب
مجتمع مدني: 9 طرق طبيعية للتخلص من القلق.. جربها
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية
أخبار: الأمين العام يعزي محمد عبدالله المحفدي بوفاة والده
رياضة: أسامة الداهية ينضم لوحدة صنعاء
عربي ودولي: استكمال خروج قوات التحالف من العراق
اقتصاد: إرتفاع أسعار النفط
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و436 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار شتوية متفرقة
رياضة: سيتي يبتعد في الصدارة بنقاط برينتفورد
علوم وتقنية: ماذا يحدث للجسم عند شرب الشاي يومياً؟
رياضة: تشيلسي يفرط بالفوز ويتعادل مع برايتون
فنون ومنوعات: بريطانى يشترى ساقا صناعية هدية لحماره
فنون ومنوعات: محمد رمضان نحو العالمية بـ «همس الصحراء»
ثقافة: التفاصيل الكاملة لأفلام رأس السنة على OSN
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة الشيخ عبدربه العامري
أخبار: بشرى سارة للمعلمين .. صرف بدل تنقلات خلال الايام المقبلة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021