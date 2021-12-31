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المؤتمر نت - استنكرت وزارة الصناعة والتجارة تهديدات تحالف العدوان الأمريكي السعودي باستهداف منفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء

الصناعة تستنكر تهديدات العدوان باستهداف منفذ السوادية الجمركي

المؤتمرنت -
الصناعة تستنكر تهديدات العدوان باستهداف منفذ السوادية الجمركي
استنكرت وزارة الصناعة والتجارة تهديدات تحالف العدوان الأمريكي السعودي باستهداف منفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء.

ودعت وزارة الصناعة في بيان صادر عنها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على دول العدوان بوقف استهداف المنفذ وكافة المنافذ الجمركية اليمنية باعتبارها منشآت مدنية تقدم خدماتها بكل مهنية لكافة شرائح المجتمع.

وأشار البيان إلى أن لادعاءات وافتراءات دول العدوان فيما يتعلق بمنفذ السوادية الجمركي بمحافظة البيضاء والتهديد باستهدافه يأتي ضمن مسارات العدوان وسياسته في تدمير الاقتصاد الوطني، كما أنه في ذات الوقت تحد صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح البيان أن المنفذ يعمل منذ العام ٢٠١٩م على استقبال القاطرات والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية ومختلف السلع التابعة لتجار القطاع الخاص من مختلف المحافظات .. لافتاً إلى أنه تم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بإحداثيات وإسقاطات منفذ السوادية الجمركي.

واعتبر البيان استهداف المنافذ الجمركية، جرائم حرب ضد الإنسانية، يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية والاتفاقات الدولية.

وحمل البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم والصمت المطبق الذي يشّجع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني.

وحذرت وزارة الصناعة من استمرار العدوان في سياساته التدميرية لمقدرات الشعب اليمني والمنشآت والأعيان المدنية والتجارية والاقتصادية والأحياء السكنية والمنافذ الجمركية والموانئ والمطارات.

وجددت التأكيد على أهمية تحييد الاقتصاد والمبادرات التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص.








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