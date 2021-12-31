الجمعة, 31-ديسمبر-2021 الساعة: 07:52 م - آخر تحديث: 07:38 م (38: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام عبدالله صلاح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، جاء فيها

عزام صلاح يعزي بوفاة النائب فيصل الشوافي

المؤتمرنت -
عزام صلاح يعزي بوفاة النائب فيصل الشوافي
بعث رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام عبدالله صلاح، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، جاء فيها:

الأخ العزيز/ محمد فيصل الشوافي، واخوانه وجميع آل الشوافي، الكرام

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فيصل عبدالله الشوافي - عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر.. لقد خسر الوطن والمؤتمر برحيلة احد الرجال الأوفياء الثابتون على مبادئهم، عرفه الجميع فارساً فاعلاً في كل الانشطة والبرامج التنظيمية والتشريعية والرقابية والاجتماعية حكيماً في كل المواقف.

تعازينا ومواساتنا لكم، ولإخوانكم، ولكل محبيه.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

أخوكم/
عزام عبدالله صلاح
عضو مجلس النواب
رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: العاصمة تدعو للمشاركة بحملة النظافة
عربي ودولي: الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
اقتصاد: نفط عُمان ينخفض بمقدار 40 سنتا
مجتمع مدني: في 30 ثانية فقط.. 10 طرق تجعلك سعيداً
علوم وتقنية: مفعول سحري للفياغرا في علاج مرض خطير
رياضة: يونايتد يستعيد توازنه بالفوز على بيرنلي
عربي ودولي: وفيات كورونا تتجاوز مليون في أوروبا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدربه العامري
أخبار: أجواء شتوية ممطرة.. الشوافي يُطمئن المزارعين
اقتصاد: أسعار النفط تواصل ارتفاعها
اقتصاد: الذهب يسجل أسوأ أداء في 6 سنوات
فنون ومنوعات: ولادة ماعز بوجه بشري تثير الذهول
عربي ودولي: بوتين لبايدن: هناك إمكانية لإقامة حوار
رياضة: 5 إصابات بكورونا في أتلتيكو مدريد
أخبار: 123 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: هذا هو احتياطي الدول من الذهب
مجتمع مدني: 9 طرق طبيعية للتخلص من القلق.. جربها
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية
أخبار: الأمين العام يعزي محمد عبدالله المحفدي بوفاة والده
رياضة: أسامة الداهية ينضم لوحدة صنعاء
عربي ودولي: استكمال خروج قوات التحالف من العراق
اقتصاد: إرتفاع أسعار النفط
أخبار: عالميا.. 5 ملايين و436 ألف حالة وفاة بكورونا
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار شتوية متفرقة
رياضة: سيتي يبتعد في الصدارة بنقاط برينتفورد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021