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أخبار
المؤتمر نت - افتتاح سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية

الرهوي يفتتح سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية

المؤتمرنت -
الرهوي يفتتح سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية
افتتح عضو المجلس السياسي الأعلى، أحمد غالب الرهوي، ومعه وزراء الثروة السمكية محمد محمد الزبيري والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة، اليوم، سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية في أمانة العاصمة.

واستمع الرهوي والزبيري والثور وأبو حلقية من رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي المحدودة، المهندس هاشم الدانعي، والمدير التنفيذي للشركة، عبدالله البروي، إلى شرح حول مكونات السوق والمنشآت التابعة له، التي تم فيها مراعاة المواصفات والمقاييس العالية للجودة، والاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية.

وأوضحا أن السوق يشتمل على محلات بيع الأسماك بالجملة، ومطاعم وشويات وثلاجة مركزية لحفظ الأسماك، وحافظة ثلج، وميازين إلكترونية، وإدارة عامة للجودة، وموقف شاحنات وسيارات، ومحطة وقود، ومكان تجميع المخلفات، وإنشاء مجاري تصريف المياه.

وأكد البروي والدانعي أن الشركة تهدف -من خلال السوق- إلى تشجيع العاملين بالقطاع السمكي الواعد لتسويق منتجاتهم بسهولة، وتوفير سوق مركزي جملة في العاصمة لتغذية جميع تجار التجزئة من مختلف الأسماك الطازجة، وكذا خدمة المواطنين لتوفير أسماك طازجة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأكد عضو السياسي الأعلى، الرهوي، أهمية افتتاح السوق لما يتميّز به من سعة في المساحة واستخدام الأجهزة الحديثة، والميازين الإلكترونية، وفحص مستوى جودة الأسماك.

وأشار إلى أهمية إقامة مثل هذه الأسواق الحديثة والمتطورة لتوفير الأسماك الطازجة وذات الجودة العالية للمواطن وبأسعار مناسبة، والمساهمة في تشغيل أيادٍ عاملة، ورفد الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية.

وأكد الرهوي أن وجود سوق مركزي في العاصمة صنعاء سيقضي على العشوائية، فضلاً عن مساهمته في إنعاش القطاع السمكي الذي يُعد من القطاعات الواعدة التي ترفد خزينة الدولة، وتساعد العاملين في المجال السمكي على تسويق منتجاتهم السمكية بطريقة سهلة.

وأشاد بالاهتمام ببيئة السوق والنظافة والتنظيم والخدمات للمورّدين والتجار والمستهلكين، وحرص القائمين على السوق على جودة الأسماك وفحصها للتأكد من سلامتها التسويقية والصحية.

ولفت إلى أهمية القيمة الغذائية والفوائد الصحية للأسماك التي تمد الإنسان بعناصر أساسية للجسم، خاصة البروتينات والطاقة .. مؤكداً تشجيع المجلس للاستثمارات المحلية في مختلف المجالات، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، لما يصب في خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه، أكد وزير الثروة السمكية أهمية افتتاح سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية الذي يُعد أول سوق جملة للأسماك مرخصا، وفقاً لمعايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أن ما يميز السوق إدارته بأحدث التقنيات المتعلقة بفحص جودة الأسماك والأحياء البحرية، والتأكد من سلامتها، وضبط أسعارها وفقاً للمعايير والمقاييس المطلوبة التي ستشرف عليها وزارة الثروة السمكية عبر كوادرها ومختصيها بشكل منتظم على مدار الساعة.

ولفت الوزير الزبيري إلى أن الوزارة تسعى لإقامة أسواق مركزية حديثة للأسماك في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتسويق السمكي الحديث، وضمن الرؤية الوطنية لعام 2022م الهادفة إلى النهوض بالقطاع السمكي.

وفي الافتتاح، بحضور وزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ومحافظي حضرموت لقمان باراس وأرخبيل سقطرى هاشم السقطري، أكد وكيل وزارة الثروة السمكية للاستثمار والبحوث، الدكتور ماهر السيد، ووكيل أمانة العاصمة رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا في الأمانة، محمد محمد سريع، أهمية إيجاد سوق مركزي للأسماك في العاصمة صنعاء.

وبينا أن افتتاح السوق يأتي في إطار خطة الوزارة والأمانة واللجنة الزراعية السمكية العليا للتسويق السمكي الحديث، التي تشمل إنشاء وافتتاح أسواق حديثة للجملة والتجزئة.

وأشارا إلى أهمية إنشاء أسواق مركزية للأسماك في الأمانة والمحافظات، لتوفير فرص استثمارية جديدة في مجال التسويق السمكي.

وأكد السيد وسريع أن السوق المركزي سيكون أنموذجاً للأسواق الأخرى التي سيتم افتتاحها في المحافظات، حيث تطبّق فيه معايير الجودة والكفاءة ويخدم التوزيع بالتجزئة للأسواق المحلية في الأمانة.

واعتبرا افتتاح السوق خطوة أولى لمعالجة مشكلة العشوائية وإصلاح القطاع السمكي وتطويره في أمانة العاصمة، فضلاً عن أنه سيتم العمل على إيجاد نقاط بيع جديدة في الأمانة، وإدخال تجار في المزاد العلني لتعزيز مبدأ المنافسة وكسر الاحتكار.

من جهتهم، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد حسن المداني، ومدير عام الأسواق في وزارة الثروة السمكية، المهندس راجح طبقة، إلى أهمية افتتاح السوق المركزي للأسماك الذي يُعد جزءاً من عدة مشاريع تنفذها وزارة الثروة السمكية واللجنة الزراعية.

وأكدا أن السوق سيسهم في تنظيم عملية تسويق المنتجات السمكية، وضمان وصول الأسماك الطازجة للمواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ولفتا إلى أن افتتاح مثل هذه الأسواق سيسهم في إيجاد فرص عمل والحد من العشوائية، وتوفير متطلبات المواطنين من الأسماك بجميع أنواعها بجودة أفضل وأسعار أقل.*سبأنت









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