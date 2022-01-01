المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور الطاهري

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور/ مقبل صالح الطاهري، عضو اللجنة الدائمة المحلية، والذي وافاه الأجل وهو يؤدي واجبه الوظيفي في توزيع الناموسيات في محافظة المحويت.

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وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الحاج / صالح مقبل الطاهري، واولاده، واولاد الفقيد، وكافة آل الطاهري بمديرية السوادية محافظة البيضاء، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.





سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.



