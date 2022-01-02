المؤتمرنت -

آل الفقيه يشيدون بحكمة رئيس المؤتمر ومسيرته النضالية

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية شكر من أبناء و أحفاد الشيخ الفقيد/ محمـد حـزام الفقيـه، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مسور المنتاب محافظة عمران، عضو اللجنة الدائمة، وذلك رداً على برقية العزاء بوفاته.



وعبرت أسرة آل الفقيه عن جزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لرئيس المؤتمر ولكل قيادات المؤتمر الشعبي العام على مشاعرهم الصادقة، ومشاركة الأسرة احزانها بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمــد حزام صالح الفقيه .



مشيرة إلى أن الفقيد كان عضواً نشطاً وأحد الشخصيات الوطنية والكوادر التنظيمية المجتهدة والمشهود لهُ بالكفاءة والاقتدار في المؤتمر الشعبي العام، وكان من ضمن الرعيل الأول للمؤتمر، ومن بين ألف شخص كان لهم الفضل في تأسيس المؤتمر.



واعتبر آل الفقيه حديث رئيس المؤتمر عن مناقب فقيدهم تعبيراً عن "أصالة طبعكم..وسمو مكانتكم..ومنزلتكم الرفيعة"..



وقالوا:" كان لتعزيتكم الطيبة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة وشعوركم النبيل أثرها البالغ في أنفسنا وخففت علينا من هول المصاب والفاجعة"، واضافوا :" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم ومواقفكم الأخوية الإنسانية النبيلة واهتمامكم بقيادات وكوادر المؤتمر وهذا ليس غريباً عنكم فهكذا عهدناكم، وأنتم أهل الوفاء السباقون في المواقف الاوفياء عند الشدائد"..



واشاد اقارب الفقيد الفقيه بمواقف رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس الوطنية وحكمته وحنكته السياسية ومسيرته النضالية وبصماته التنموية في مختلف المجالات على مدى العقود المنصرمة.



وخاطبوا رئيس المؤتمر قائلين:"ومن المعروف للكل أنك حجر الزاوية وشوكة الميزان في تنظيمنا حزب المؤتمر الشعبي العام مظلة كل أبناء اليمن"..



وأضافوا:" نسأل المولى العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمن عليكم بالصحة والعافية وان لا يريكم أي سوء أو مكروه في عزيز أو غالي عليكم، وأن يتغمد فقيدنا بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين إنه على كل شيء قدير".

"وإنا لله وإنا إليه راجعون"

