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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة وباردة على المرتفعات الجبلية وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات

أجواء غائمة وباردة على 10 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء غائمة وباردة على 10 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة وباردة على المرتفعات الجبلية وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياَ إلى غائمة، وباردة نسبياً إلى باردة على المرتفعات الجبلية وخاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب ، الضالع، لحج وغرب مأرب والجوف.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت ريمة وأجزاء من محافظات إب وتعز وقد تشمل أجزاء من السهول الساحلية الغربية المحاذية لها.

ومن المتوقع أيضاً تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الجبلية الغربية وخاصة غرب صنعاء ومحافظات ذمار، حجة، المحويت، ريمة، صعدة ،عمران ، إب ، لحج والضالع .

ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب أو الشابورة المائية.
ودعا المواطنين في المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها إلى توخي الحيطة وعدم التواجد في الشعاب والوديان أثناء هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.
كما نبه كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 6.2 ، السدة : 9.6 ، المحويت : 10.0 ، عمران : 10.6 ، صنعاء : 10.9 ، حجة : 12.0 ، إب : 12.2 .









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