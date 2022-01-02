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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - شهداء جراء استهداف العدوان لمسجد في صنعاء

3 شهداء جراء استهداف العدوان لمسجد في العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
3 شهداء جراء استهداف العدوان لمسجد في العاصمة صنعاء
استشهد ثلاثة مواطنين اليوم جراء استهداف طيران العدوان السعودي صباح اليوم، لأحد المساجد في مديرية معين بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة سواد عصر بمديرية معين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وتدمير مسجد وتضرر عدد من المنازل والمدارس.

وأدان المصدر بشدة استمرار طيران تحالف العدوان في استهداف الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء وارتكاب الجرائم بحق المواطنين في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأكد أن استهداف الأحياء السكنية والمساجد والمدارس جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها.








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