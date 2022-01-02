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المؤتمر نت - يعد خفض الكوليسترول أحد الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون حول العالم. وتتمثل أحد أفضل الطرق الطبيعية لخفض مستويات الكوليسترول الضار في تناول اختيارات معينة من الأطعمة أو المشروبات

إليك.. 3 وصفات طبيعية لخفض الكوليسترول

المؤتمرنت -
إليك.. 3 وصفات طبيعية لخفض الكوليسترول
يعد خفض الكوليسترول أحد الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون حول العالم. وتتمثل أحد أفضل الطرق الطبيعية لخفض مستويات الكوليسترول الضار في تناول اختيارات معينة من الأطعمة أو المشروبات، وفقا لما نشره موقع Tododisca.

وفي هذا السياق، يقترح الخبراء ثلاث وصفات للعصائر المخفوقة الغنية والصحية، والتي تعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، باستخدام مكونات طبيعية، للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، فيما يلي:

- عصير البنجر
المكونات:

ثمرة بنجر
3 جزر
3 سيقان كرفس
قطعة واحدة من الزنجبيل
ثمرة تفاح
ثمرة برتقال

طريقة التحضير:

بعد غسل جميع المكونات يتم تقشير كل من الزنجبيل والبنجر والجزر وتقطيع الكرفس.

توضع المكونات في الخلاط ثم يضاف إليها التفاح والبرتقال بعد التقشير والتقطيع، ولتحقيق الملمس المطلوب يُضاف القليل من الماء.

- عصير الصبار
المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الصبار
كوب واحد من البابايا المقطعة
نصف كوب ماء
ليمونة واحدة
ملعقة كبيرة من بذور الكتان

طريقة التحضير:

أولاً، يتم بتنظيف الصبار وقطع الجلد حتى يتم الحفاظ على اللب والانتظار حتى تجف المادة الموجودة بالداخل. ثم يتم شطفه ووضعه في الخلاط مع باقي المكونات، مع ملاحظة أنه يجب أن تنقع بذور الكتان لمدة عشر دقائق قبل الخلط.

- عصير فراولة
المكونات:

ست حبات فراولة
ثمرة موز واحدة
نصف كوب من دقيق الشوفان
نصف كوب ماء

طريقة التحضير:

ينقع دقيق الشوفان في الماء طوال الليل. وفي اليوم التالي يتم تصفيته ووضعه في الخلاط مع باقي المكونات التي تم تقطيعها مسبقًا، وبعد غسل الفراولة ويضاف إليها ملعقة من العسل (اختياري). ثم يتم مزجه في الخلاط حتى يتحقق القوام المطلوب.








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