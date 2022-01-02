الأحد, 02-يناير-2022 الساعة: 10:04 م - آخر تحديث: 09:53 م (53: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
فزورة‮ ‬معقدة‮ !‬‬‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة البرلماني المؤتمري الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر حافل بالعطاء والعمل الوطني المخلص

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الشوافي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الشوافي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة البرلماني المؤتمري الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر حافل بالعطاء والعمل الوطني المخلص سخّره لخدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الأمين العام المساعد في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ محمد منصور الشوافي عضو اللجنة العامة، وأولاد الفقيد محمد ومهند فيصل الشوافي وباقي أفراد الاسرة، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية والتنظيمية، حيث كان من القيادات الصامدة والواقفة مع الوطن وضد العدوان، معبّراً عن أحر تعازيه وعميق مواساته لكافة آل الشوافي بمحافظة تعز.

وأبتهل الوهباني إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يخسر أمام خيتافي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
فنون ومنوعات: منظومة ذكاء اصطناعي لفهم كلام البشر
عربي ودولي: مقتل 8 من عناصر الجيش الصومالي
رياضة: أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات
رياضة: عاجل: إصابة ثلاثي ليفربول بكورونا
أخبار: متحدث القوات المسلحة يستعرض حصاد 2021
أخبار: وزير الإعلام يحث على الإحتشاد لإستقبال “الناشئين”
أخبار: لهذه الاسباب.. إلغاء 2700 رحلة جوية في أمريكا
أخبار: منظمة: 130 ألف مهاجر بحاجة لمساعدات إنسانية
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على صنعاء وشبوة
أخبار: أجواء غائمة وباردة على 10 محافظات
أخبار: آل الفقيه يشيدون بحكمة رئيس المؤتمر ومسيرته النضالية
رياضة: توتنهام يصعق واتفورد في الوقت القاتل
رياضة: سيتي يحقق فوزاً قاتلاً على آرسنال
علوم وتقنية: الفُشار صحي.. وهذه فوائده
أخبار: 4 حالات قد يؤدي فيها التهاب الحلق إلى الوفاة
أخبار: العدوان يكثف غاراته الإجرامية على شبوة ومأرب
أخبار: 8 شهداء وجرحى بقصف سعودي على منبه بصعدة
أخبار: 136 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الدكتور الطاهري
محافظات: مناقشة سير العملية التعليمية في صعفان
أخبار: افتتاح سوق العاصمة المركزي للأسماك والأحياء البحرية
أخبار: الداخلية تحذر من اطلاق النار خلال استقبال “الناشئين”
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء باردة بعدة محافظات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022