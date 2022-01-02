المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الشوافي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة البرلماني المؤتمري الشيخ فيصل عبدالله هزاع الشوافي، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد عُمر حافل بالعطاء والعمل الوطني المخلص سخّره لخدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الأمين العام المساعد في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ محمد منصور الشوافي عضو اللجنة العامة، وأولاد الفقيد محمد ومهند فيصل الشوافي وباقي أفراد الاسرة، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية والتنظيمية، حيث كان من القيادات الصامدة والواقفة مع الوطن وضد العدوان، معبّراً عن أحر تعازيه وعميق مواساته لكافة آل الشوافي بمحافظة تعز.



وأبتهل الوهباني إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".