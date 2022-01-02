المؤتمرنت -

صرف مرتقب لنصف مرتب أبريل 2018

أصدّرت وزارة المالية، تعميماً بشأن صرف النصف الثاني من مرتب شهر أبريل 2018م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف.



وأوضحت وزارة المالية في التعميم أن الصرف يأتي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وتقديراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها منتسبي الجهاز المدني والعسكري والأمني من تأخر صرف المرتبات نظراً لما تمر به البلاد من عدوان وفي سبيل تخفيف المعاناة عن كاهل الموظفين.



وبحسب التعميم، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف النصف الثاني من مرتب شهر أبريل 2018م لجميع منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة " مدنيين، عسكريين، أمنيين، ومتعاقدين، ومتقاعدين"، وكذا القطاعين العام والمختلط " المعانة".



وأكد التعميم أهمية تنزيل الاختلالات والغياب وغير ذلك من كشوفات المرتبات تنفيذاً لتعليمات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وأن تقوم الإدارة المالية بمساندة الموارد البشرية بإبلاغ كافة الموظفين باستكمال إجراءات أخذ الرقم الوطني وعلى الإدارة المالية ألا تقبل كشف الراتب إلا بالرقم الوطني للموظف وأي موظف يتخلف بعد الإبلاغ بعشرة أيام يُقيد في كشف الراتب لهذا النصف كآخر فرصة ويُورد راتبه إلى الأمانات حتى يستكمل الرقم الوظيفي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار التعميم إلى أن الرواتب تُصرف حصراً حسب تعميم وزارة المالية السابق رقم " 28 " بتاريخ 23 ربيع آخر 1443هـ الموافق 28 نوفمبر 2021م، عبر الدفع الإلكتروني عبر كاك بنك أو هيئة البريد للجهات المقيدين بها حالياً وقد تم إبلاغ البنك المركزي اليمني بذلك.



كما أكد التقيد والصرف والتوثيق لاستمارة الصرف وإصدار الشيكات عبر نظام "الأفمس" حصراً ولن تقبل أي شيكات لدى البنك المركزي اليمني إلا مرفقة بالشيك الإلكتروني الصادر عن النظام وستعمل وزارتي المالية والخدمة المدنية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي ستخالف التعليمات الواردة أعلاه.

